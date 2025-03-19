Atv Kuruluş Osman 185. Bölüm Başladı

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE İÇİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman dizisi izleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Bu akşam dizinin 185. bölümü ekranlara gelecek ve başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi ünlü isimler yer alıyor. ATV Kuruluş Osman 185. bölüm izleme linki araştırılıyor. “Kuruluş Osman canlı izle!” ve “Kuruluş Osman ATV canlı izle!” gibi aramalar yoğun olarak yapılıyor. Dizinin yeni bölümü, full HD olarak izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

BÜYÜK SAVAŞ VE STRATEJİK HAMLELER

Hikayede Osman Bey, Esenbike Hatun’u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak istiyor. Bu esnada Ulugan, Osman Bey’i takip ederek pusu kurmak için harekete geçiyor. Osman Bey ve alpleri, Ulugan’ın adamlarıyla karşılaşacak. Çetin geçen savaşın sonucunda Osman Bey, Ulugan’a diz çöktürecek. “Osman Bey’in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecek?” sorusu da merak edilmeye başlıyor. Ayrıca, Osman Bey’in elindeki Ulugan’ın akıbeti ne olacak?

Bala Hatun, Sofia’yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendirerek Halime’nin izini sürüyor. Halime’nin yerini öğrenmek için Alaeddin Bey, oldukça tehlikeli bir görevle Akhisar Kalesine sızıyor. Alaeddin ve Gonca, Halime’yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri keşfediyor. Rahibe, Halime’nin adının Poena olduğunu belirtiyor. Bala Hatun, rahibeyi yaşatıp Halime’nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek mi?

ESENBİKE’NİN PLANLARI VE OYUNLAR

Esenbike, Türkmen beylerinin bağlılığını alarak Osman Bey’i yalnız bırakmayı hedefliyor. Osman Bey ise Esenbike’nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacak. Osman Bey’in bu strategik hamlesi, Türkmen beylerinin Esenbike Hatun’un ittifak teklifine nasıl bir tepki vereceği açısından da önemli olacak. Kuruluş Osman dizisini ATV platformlarından izlemek mümkün.