Atv’Nin Yeni Dizisi Sustalı Ceylan Başlıyor

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliği ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, erkek egemen toplumda kimlik mücadelesi veren ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının güçlü hikayesini anlatıyor.

SUSTALI CEYLAN GERÇEK BİR HİKAYEYE Mİ DAYANIYOR?

Sustalı Ceylan tamamen kurgusal bir hikayeye sahip olsa da, toplumsal gerçeklerden besleniyor. Ceylan Bilge karakteri üzerinden çocuk yaşta evlilikler, kadına şiddet ve toplumsal baskı gibi önemli meselelere dikkat çekiyor. Dizi, gerçek hayatta sıkça karşılaşılan sorunları çarpıcı bir dille ekrana taşıyor.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin gibi deneyimli isimler bulunuyor. Ceylan’ın hayat mücadelesi, izleyenleri derinden etkileyecek bir anlatımla sunuluyor.

CEYLAN’IN MÜCADELESİ VE DÖNÜM NOKTASI

Ceylan, zorla evlendirildiği Necmi’ye oğlu Yusuf için katlanıyor ancak gizlice eğitim hayatını sürdürüyor. Hayallerini gerçekleştirmek üzereyken oğlunun organ mafyasının eline düşmesiyle her şey değişiyor. Artık bir anne olmanın ötesinde, intikam ateşiyle yanan bir savaşçıya dönüşüyor. Ferhat’ın desteğiyle bu zorlu yolculuğa adım atıyor.

SUSTALI CEYLAN İZLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Dizinin ilk bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Ceylan’ın destansı mücadelesini takip etmek isteyenler, ATV’nin resmi platformlarından yeni bölümlere ulaşabiliyor.