ATV, Üst Sıralarda Yer Alıyor

ATV İZLEYİCİLERİ İÇİN YENİ FREKANS GÜNCELLEMESİ

ATV, Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olmayı sürdürüyor. Dizi, program ve canlı maç yayınlarıyla reyting listelerinin üst sıralarındaki yerini koruyan kanal, izleyici kitlesini genişleterek yayın anlayışını devam ettiriyor. 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri, izleyiciler arasında merak uyandırıyor. İşte, 20 Haziran 2025 Cuma ATV canlı yayın izleme linki ve detayları.

20 HAZİRAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI

20 Haziran 2025 Cuma günü ATV’nin yayın akışı şu şekildedir:

– 01:45 – Kadın Kral Nürnberg: Nur 700 Plätze. Werden Sie Testhörer für die neuen Hörgeräte ohne Zuzahlung.

– 04:20 – Aldatmak

– 06:30 – Hercai

– 08:00 – Kahvaltı Haberleri

– 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– 13:00 – Gün Ortası

– 14:00 – Mutfak Bahane

– 16:00 – Esra Erol’da

– 19:00 – ATV Ana Haber

– 20:00 – Bir Gece Masalı

ATV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

ATV’nin SD ve HD yayınlarını güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranacak. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için gerekli adımlar burada belirlenecek.