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ATV Yayın Akışı: 13 Mart 2025

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

13 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri çeşitli dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle ATV kanalında yayınlanacak programlar yoğun ilgi topluyor. İzleyiciler, bugün ATV’de hangi diziler ve programların olduğunu merak ediyor. İşte, ATV’nin 13 Mart 2025 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı…

ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI

ATV’nin 13 Mart 2025 tarihli yayın akışı netleşti. Sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor. Bugün ATV’deki yayın akışı şu şekilde:

06:30 – Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da

AKŞAM PROGRAMLARI

ATV’nin akşam saatlerindeki programlar da çeşitli seçenekler sunuyor:

18:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 – ATV Ana Haber
20:00 – Başka Bir Gün (7. bölüm)
00:20 – Zembilli (10. bölüm)
03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

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