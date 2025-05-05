Atv, Yayın Akışını Güncelliyor

ATV REYTİNGDE ÜST SIRALARDA

Türkiye’nin en fazla ilgi gören televizyon kanallarından biri olarak ATV, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reytinglerdeki yüksek başarısını sürdürüyor. Yıllardır benimsediği yayın politikasıyla çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Şimdi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü ATV üzerinden yayımlanacak programlarla ilgili ayrıntılara bakalım.

5 MAYIS 2025 ATV YAYIN AKIŞI

5 Mayıs 2025 tarihindeki ATV yayın akışı şu şekildedir:

00:20 – Kuruluş Osman

03:00 – Can Borcu

05:50 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)

21:50 – Dedektif Galban (Yabancı Sinema)

23:50 – Can Borcu

ATV UYDU FREKANSINI GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını güncellemek için izleyiciler aşağıdaki adımları takip edebilir. TV’nizin ayarlarını düzenleyerek, ATV frekansını manuel olarak güncellemek mümkün. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranacak şekilde ayarlanacak. Bu durum, izleyicilere daha kaliteli bir yayın deneyimi sunuyor.