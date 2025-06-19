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Atv Yayınındaki Yarışma Yeni Bölümde

YENİ SEZON MÜJDESİ

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonda izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla sevilen program, bilgi dolu sorularla devam ediyor.

YARIŞMADA SORULAN SORU

Yarışmada dikkat çeken sorulardan biri, “Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır?” şeklinde. Bu sorunun seçenekleri ise şu şekilde sıralanıyor:
A: Güneş’ten büyük gezegen
B: Gezegenden büyük uydu
C: Gezegenden büyük cüce gezegen
D: Güneş’ten büyük cüce gezegen

CEVAP VE DETAYLAR

Bu sorunun doğru cevabı ise B seçeneği olarak belirlendi. Yarışma, hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle dikkat çekiyor.

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