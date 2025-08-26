Atv, Yeni Dizi “Gözleri Karadeniz” ile Geliyor

ATV’NİN YENİ SEZONU

ATV, Türk televizyonlarının en dikkat çekici kanalları arasında yer alıyor ve yeni sezonunu “Gözleri Karadeniz” dizisiyle kutlayacak. İzleyicilere hem görsel hem de duygusal derinliği olan bir deneyim sunmayı amaçlayan bu dizi, 2 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak. Kanal, prime time kuşağında izleyicilere hitap eden bu yapımla dikkat çekiyor.

DİZİNİN KONU VE KARAKTERLERİ

“Gözleri Karadeniz” dizisi, Karadeniz’in zorlu doğasında büyüyen genç bir adamın geçmişiyle yüzleşmesini ele alıyor. Baş karakter Azil, Türkiye’nin tanınmış ailelerinden biri olan Maçari’lerin kayıp varisi olduğunu öğreniyor. Bu buluşma, ailesi ve kendisiyle bir hesaplaşma sürecini başlatıyor. Ezilen bir aşk hikayesinin içinde kaybolan Azil, İstanbul’un karanlık atmosferine doğru ilerliyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, dizinin başrollerinde yer alıyor ve izleyiciler bu ikilinin uyumunu merakla bekliyor.

KADRO VE YAPIM DETAYLARI

Dizinin kadrosunda Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç gibi tanınmış ve yetenekli isimler yer alıyor. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği bu projede yönetmenlik koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor. Senaryosu ise Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınıyor. Bu ekip daha önce birçok başarılı projeye imza atan profesyonellerden oluşuyor.

“Gözleri Karadeniz”, sadece senaryosuyla değil, aynı zamanda çekildiği mekanlarla da dikkat çekiyor. Karadeniz’in benzersiz doğal güzellikleri, dizinin atmosferine güç katan unsurlar arasında. Çekimler büyük ölçüde Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleşirken, İstanbul’un çeşitli noktalarında da sahneler yer alıyor. Böylece izleyiciler, Karadeniz’in doğal güzellikleri ve İstanbul’un hareketli sokaklarını birlikte deneyimleyebiliyor.

ATV’nin yeni sezon için yaptığı bu iddialı giriş, “Gözleri Karadeniz” dizisi ile daha da güçleniyor. Salı akşamları yayınlanacak olan dizi, güçlü kadrosu ve zengin görsel anlatımıyla bu sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. 2 Eylül 2025’te yayınlanacak olan ilk bölüm, izleyicileri sarmalayacak bir başlangıç vaat ediyor.