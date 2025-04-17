ATV, Yüksek Reytingle Yayın Yapıyor

ATV 2025 YILI İÇİN GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

ATV, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olarak, dizileri, programları ve canlı spor yayınları sayesinde reytinglerde önemli bir konumda kalmayı sürdürüyor. Uzun yıllardır uyguladığı yayın politikası ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran kanal, 2025 yılı için duyurduğu yeni frekans bilgileriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. İzleyiciler, 17 Nisan 2025 Perşembe günü ATV’nin canlı yayınına Full HD kalitesinde erişim sağlamanın yollarını araştırıyor.

ATV YAYIN AKIŞI DETAYLARI

17 Nisan 2025 Perşembe tarihinde ATV’de yayınlanacak programlar ise şöyle: 08:00’de Kahvaltı Haberleri, 10:00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13:00’de ATV Gün Ortası, 14:00’de Mutfak Bahane, 16:00’da Esra Erol’da, 19:00’da ATV Ana Haber, 20:00’de Başka Bir Gün (Final bölümü), 00:20’de Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, 01:20’de Sustalı Ceylan (Tekrar) ve 04:00’te Hercai (Tekrar) programları yayınlanacak.

ATV FREKANSINI MANUEL OLARAK GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek isteyen izleyiciler, belirli adımları izlemeleri gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranarak güncellenecek. ATV frekans bilgilerini manuel olarak güncellemek için gerekli adımlar izleyiciyle paylaşılıyor.