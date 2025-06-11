Atv, Yüksek Reytingli Yayınlar Sunuyor

YAYINCILIK PERFORMANSI

ATV, Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından biri olma konumunu koruyor. Dizileri, çeşitli programları ve canlı spor etkinlikleri ile reyting sıralamalarında üst sıralarda kendine yer buluyor. Yıllardır sürdürdüğü yayın anlayışı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile de dikkat çekiyor.

11 HAZİRAN 2025 YAYIN AKIŞI

11 Haziran 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde olacak:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Güven Bana

21:55 – Güven Bana (Yayın devamı)

00:25 – Güven Bana (Tekrar)

02:30 – Bir Gece Masalı – 35. Bölüm

05:20 – Aldatmak

FREKANS GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için izleyicilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacak. ATV uydu frekansını manuel olarak güncelleme aşamaları şöyle sıralanıyor: