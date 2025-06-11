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Atv, Yüksek Reytingli Yayınlar Sunuyor

YAYINCILIK PERFORMANSI

ATV, Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından biri olma konumunu koruyor. Dizileri, çeşitli programları ve canlı spor etkinlikleri ile reyting sıralamalarında üst sıralarda kendine yer buluyor. Yıllardır sürdürdüğü yayın anlayışı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile de dikkat çekiyor.

11 HAZİRAN 2025 YAYIN AKIŞI

11 Haziran 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde olacak:

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Güven Bana
21:55 – Güven Bana (Yayın devamı)
00:25 – Güven Bana (Tekrar)
02:30 – Bir Gece Masalı – 35. Bölüm
05:20 – Aldatmak

FREKANS GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için izleyicilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacak. ATV uydu frekansını manuel olarak güncelleme aşamaları şöyle sıralanıyor:

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