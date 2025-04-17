AÜ’de Kalp Sağlığı Sempozyumu Gerçekleşti

Ankara Üniversitesinde ŞİMDİ KALP SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Ankara Üniversitesinde (AÜ) 14-20 Nisan tarihleri arasında Kalp Sağlığı Haftası çerçevesinde “Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu” düzenlendi. Etkinlik, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleşti. Sempozyumda, “Obezite ve kalp sağlığı, sigara ve stresin kalp sağlığı üzerindeki etkileri, egzersiz ve kalp sağlığı ile hipertansiyon” konuları detaylandırıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Farkında Ol Kalbini Koru Sempozyumu ile Kalp Sağlığı Haftası’nı kutluyoruz. Kalp bizim en önemli ve en çok da ihmal ettiğimiz organlarımızdan birisi. Biz bu programla toplumda kalp sağlığını korumak adına alınması gereken tedbirler ve toplumun farkındalığını artırmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER

Kalp sağlığını koruma yollarını sıralayan Ünüvar, “Maalesef toplumda ciddi bir hareketsizlik var. Daha çok araç, daha çok asansör kullanıyoruz. Daha az hareket ediyoruz, daha fazla besleniyoruz. Özellikle akıllı cihazların gece uykusunu çok azalttığını biliyoruz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, başta obezite ve hareketsiz yaşam olmak üzere birçok risk faktörünün de kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini görüyoruz. Kalbimizi korumak kendi elimizde.” şeklinde konuştu. Kalp hastalıklarının genetik ve diğer sebeplerle de ortaya çıkabileceğine değinen Ünüvar, sigaradan uzak durmanın, kilo kontrolünün, düzenli beslenmenin ve düzenli uykunun kalp sağlığını olumlu etkilediğini vurguladı. Ayrıca, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi altında bulunan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZENLİ KONTROLÜN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

AÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eralp Tutar, Türkiye ve dünyada kalp-damar hastalıklarının en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını aktardı. Tutar, “Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tüm ölümlerin yaklaşık 3’te 1’i dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kalp damar hastalıklarının ciddiyetini ve yaygınlığını bu veri gösteriyor. Hesaplamalara göre, yaklaşık 3 dakikada 1 vatandaşımızı kalp damar hastalıklarına bağlı kaybediyoruz.” açıklamasında bulundu. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli kısmının, kronik stres, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gibi kontrol edilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını belirten Tutar, kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.