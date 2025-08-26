AÜ’nden Prof. Dr. Akman Uyarıyor

GÜNEŞ IŞINI VE DENİZE GİRME KURALLARI

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Akman, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde denizden çıktıktan sonra vücutta kalan su damlacıklarının güneş etkisiyle deride renk değişikliklerine neden olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Akman, denize 14.00’ten sonraki saatlerde girilmesi gerektiğini ve sonrasında kurulanmanın unutulmaması gerektiğini öneriyor. “Güneşin prizma etkisiyle deride renk değişiklikleri oluşabiliyor. Denizden sonra mutlaka duş almak, nemlendirici sürmek ve güneş koruyucuyu tazelemek çok önemli. Suya dirençli olsa bile güneş koruyucuyu tekrar kullanmak gerekiyor” diyor.

KORUYUCU ÖNLEMLERİN ÖNEMİ

Güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce koruyucu sürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akman, şapka, güneş gözlüğü ve gerektiğinde koruyucu kıyafet kullanmanın gerekliliğine dikkat çekiyor. Öğle saatlerinin D vitamini sentezi açısından etkili bir zaman olmasına rağmen, bu saatlerde uzun süre güneşte kalmanın riskli olduğunu ifade ediyor. “Denize 14.00’ten sonra girmeyi ve kurulanmayı ihmal etmemelerini öneriyoruz. Ayrıca öğle saatlerinde sıcak çarpması riski söz konusu” şeklinde uyarıyor.

DERİ HASARINA DİKKAT

Prof. Dr. Akman, güneşin neden olduğu hasarların zamanla deri kanseri riskini artırabileceğine işaret ediyor. “Güneş yanığı oluşması veya uzun vadede DNA hasarları, cilt kanserine yol açabiliyor. Bunun dışında ciltte lekeler, yaşlanma, kızarıklıklar veya güneşin tetiklediği diğer cilt hastalıkları görülebiliyor. Kumda otururken yansıyan ışık bile etkili olabiliyor. Bu nedenle tüm bu faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor” diyor.