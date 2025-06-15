Auckland City, Yeni Zelanda’da

AUKLAND CITY HAKKINDA BİLGİLER

Auckland City, Yeni Zelanda’nın profesyonel futbol takımıdır ve National League’de oynuyor. Kulüp, 3 Şubat 2004 tarihinde kurulmuş olup Auckland’da yer alıyor. Ana maçlarını Kiwitea Street’te yapıyor.

KULÜBÜN BAŞARILARI

Auckland City FC, kuruluşundan bu yana 12 New Zealand Football Championship ve 11 OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak, hem Yeni Zelanda’da hem de Okyanusya’da önemli bir güç haline geldi.

Bayern Münih ile Auckland City arasında gerçekleşecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, 15 Haziran Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maç, ABD’nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.