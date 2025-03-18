Audi, 2029’a Kadar 7.500 Kişiyi İşten Çıkaracak

EKONOMİK KOŞULLAR VE REKABET

Otomobil üreticisi Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Audi, yaptığı açıklamada giderek zorlaşan ekonomik koşullar, artan rekabet baskısı ve siyasi belirsizliklerin şirkete büyük zorluklar çıkardığını duyurdu. Açıklamaya göre, 7 bin 500 kadar kişinin işten çıkarılması planlanıyor.

GELİŞMELER VE ANLAŞMALAR

Almanya’daki tesislerin gelecek için hazır ve rekabetçi kalmasını sağlamak adına Audi Yönetim Kurulu ve İş Konseyi bir ortak anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu müzakereler sonucunda, 2029 yılına kadar dolaylı alanlarda 7 bin 500 istihdamın sosyal sorumluluk anlayışı ile azaltılması kararlaştırıldı. Bu adımla birlikte şirketin yıllık personel giderlerini 1 milyar avro azaltma hedefi var. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Audi, Almanya’daki tesislerine toplam 8 milyar avro yatırım yapacak. Ayrıca toplu sözleşmeler kapsamında çalışanlara yönelik ek ödemeler yeniden yapılandırılarak iş gücü maliyetlerini düşürmek amaçlanıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE FABRİKA KAPAMALARI

Audi, 2019’dan bu yana üretim alanında yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkardı. Aynı zamanda, iki fabrikasında kapasitesini önemli ölçüde düşürdü. Şirket, elektrikli otomobillere yönelik talebin azalmasının etkilerini de yaşıyor ve bu nedenle Brüksel’deki fabrikanın kapatılmasına yönelik bir karar aldı. Audi’nin ana şirketi Volkswagen ise Aralık 2024’te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını öngören bir maliyet düşürme programına başlayacak.