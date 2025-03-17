Audi, 7.500 Kişilik Küçülmeye Gidiyor

AUDİ KÜÇÜLME PLANI AÇIKLADI

Alman otomobil üreticisi Audi, “daha hızlı, atak ve etkin olmak” amacıyla 7 bin 500 kişilik bir küçülmeye gideceğini duyurdu. Ayrıca, şirketin Almanya’daki fabrikalarına 8 milyar euro yatıracağı belirtildi. Bu planla birlikte şirket, orta vadede yılda bir milyar euro tasarruf etmeyi hedefliyor. Audi’nin bu kararını, şirket yönetimi ve sendika temsilcileri arasındaki uzun müzakerelerin ardından aldığı açıklandı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Audi’den yapılan açıklamada, “üretimi, hızı ve esnekliği artırmak” için “toplumsal açıdan sorumlu” bir anlaşma yapıldığı vurgulandı. İstihdam alanlarının sadece otomobil üretimini etkilemeyecek şekilde “dolaylı alanlarda” olacağı ifade edildi. Başlangıçta şirket yönetimi 12 bin kişilik bir küçülme planı önermişti. Audi Yönetim Kurulu Başkanı Gernot Döllner, “Audi daha hızlı, atak ve etkin olmak zorunda. Şurası açık ki personel ayarlamaları olmadan bu mümkün değil” dedi.

Anlaşma ile 2029 tarihine kadar geçerli olan çalışma güvencesinin 2033 sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı. Döllner, “2033 yılı sonuna kadar işyeri tarafından işten çıkarma olmayacak. Ekonominin zor olduğu bu zamanlarda tüm çalışanlar için bu iyi bir haber” diye konuştu. Ayrıca, Audi’nin Almanya’daki tesislerine yapacağı 8 milyar euro yatırım ile elektromobiliteye geçiş sürecini destekleyeceği belirtildi.

İŞTEN ÇIKARMALAR STRATEJİK OLACAK

İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Ros, işten çıkarmaların “ekip yapısına odaklanılarak geleceğin gereksinimleriyle tutarlı bir biçimde” olacağını ifade etti. İlk 6 bin kişilik küçülmenin 2027 sonuna kadar, ardından gelecek 1,500 kişilik ikinci küçülmenin de 2029 sonuna kadar gerçekleşeceği kaydedildi. Anlaşma uyarınca, IG Metall sendikasına üye işçilere 2026’dan itibaren ikramiye verileceği belirtildi. IG Metall Bavyera Bölge Müdürü Horst Ott, “Böylece birbirini savunan, IG Metall’in daha güçlü olmasını sağlayan ve bu şekilde toplu iş sözleşmelerinin ve iyi müzakere sonuçlarının alınmasını temin eden çalışanlar arasındaki dayanışma mükafatlandırılmış oldu” dedi.