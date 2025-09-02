Audi, ABD’de 2 milyon hedefliyor

ALMAN AUTOMOTİV DEVİ AUDİ’İN ABD PAZARINA YENİ YATIRIMLARI

Alman otomotiv devi Audi, küresel satışlarını artırmak adına yönünü ABD’ye çeviriyor. Volkswagen çatısı altında faaliyet gösteren marka, 2025 yılı için 1,7-1,8 milyon araç satışı hedefliyor ve uzun vadedeki planları arasında bu rakamı 2 milyona çıkarmak bulunuyor. Bu hedef, Audi için yıllık rekor anlamına geliyor. Son yıllardaki satış düşüşleri, model lansmanlarındaki gecikmeler ve teknolojik sorunlar markayı zor durumda bırakmasına rağmen, CEO Gernot Doellner önderliğinde marka yeni bir yapılanma sürecine girmiş durumda ve stratejilerini agresif bir şekilde yeniliyor.

ABD PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Audi’nin büyüme planları içinde ABD pazarı kritik bir rol oynuyor. Halihazırda yılda yaklaşık 200 bin araç satan marka, bu rakamı iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Ancak ABD hükümetinin uyguladığı ithalat tarifeleri nedeniyle, Audi’ye ilk yarıda 600 milyon euroya yakın maliyet yükü getirmiş durumda. Buna rağmen, şirketin büyüme kararlılığı devam ediyor.

Audi, ABD’de üretim tesisi kurma seçeneklerini değerlendiriyor. Kesin bir karar verilmemiş olsa da, bu yıl içinde açıklanması bekleniyor. Olası fabrikası, hem iç pazara hem de ihracata hizmet edecek şekilde planlanıyor. Ayrıca, Brüksel’in geçtiğimiz hafta başlattığı yasal süreç, Avrupa Birliği otomobil ithalat tarifelerinin yüzde 15’e indirilmesini hedefliyor. Bu adım, Audi’nin ABD’deki rekabet gücünü artırabilir ancak henüz uygulamaya geçmemiş durumda.