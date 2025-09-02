Audi, ABD’de 2 Milyon Hedefliyor

AUDİ’NİN ABD PAZARI HEDEFİ

Alman otomotiv devi Audi, global satışlarını artırmak için yeni bir strateji benimsiyor ve odak noktasını ABD’ye çeviriyor. Volkswagen çatısı altında faaliyet gösteren marka, 2025 yılı için 1,7–1,8 milyon araç satışı hedefliyor ve uzun vadede bu rakamı 2 milyona çıkarmayı planlıyor. Bu durum, Audi için yıllık rekor bir satış anlamına geliyor. Son yıllarda yaşanan satış düşüşleri, model lansmanlarındaki gecikmeler ve teknolojik sorunlar, markayı zor bir duruma sokmuştu. CEO Gernot Doellner yönetiminde yeniden yapılanan Audi, stratejisini agresif şekilde yeniliyor.

ABD PAZARINDAKİ KRİTİK ZORLUKLAR

Audi, 600 milyon euroluk tarife maliyetine rağmen büyüme determinasyonu gösteriyor ve ABD pazarı, büyüme planlarında kritik bir rol oynuyor. Halihazırda yılda yaklaşık 200 bin araç satan marka, bu rakamı iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Ancak ABD’nin uyguladığı ithalat tarifeleri, Audi’ye ilk yarıda yaklaşık 600 milyon euroya mal oldu.

YENİ FABRİKA PLANLARI

Tüm bu zorluklara rağmen Audi, ABD’de bir üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. Henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, bu yıl içinde açıklanması bekleniyor. Olası fabrika, hem iç pazara hem de ihracata hizmet edecek şekilde tasarlanıyor. Brüksel’in geçtiğimiz hafta başlattığı yasal süreç, AB otomobil ithalat tarifelerinin yüzde 15’e indirilmesini hedefliyor. Bu adım, Audi’nin ABD’deki rekabet gücünü artırabilir ancak uygulama aşamasına henüz geçilmedi.