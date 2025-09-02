Audi, ABD’de Büyümeyi Hedefliyor

AUDİ’NİN ABD PAZARINA YATIRIM PLANI

Alman otomotiv devi Audi, küresel satışlarını arttırmak amacıyla odak noktasını ABD’ye çevirdi. Volkswagen bünyesinde faaliyet gösteren marka, 2025 için 1,7–1,8 milyon araçlık bir hedef belirledi. Uzun vadede bu sayıyı 2 milyona çıkarma planları mevcut. Bu hedef, Audi için yıllık rekor bir satış rakamı anlamını taşıyor. Son zamanlarda yaşanan satış düşüşleri, model lansmanlarındaki gecikmeler ve teknolojik sorunlar markayı olumsuz yönde etkilemişti. CEO Gernot Doellner liderliğinde yeniden yapılanan Audi, stratejisini daha agresif bir şekilde yeniliyor.

BÜYÜME HEDEFİNE TEK FAKTÖR: ABD PAZARI

600 milyon euroluk tarife maliyetine rağmen Audi, büyüme kararlılığını sürdürüyor. ABD pazarı, markanın büyüme planlarında kritik öneme sahip. Şu anda yıllık yaklaşık 200 bin araç satan firma, bu sayıyı iki katına çıkarma hedefinde. Ancak ABD’nin uyguladığı ithalat tarifeleri, Audi’ye ilk yarıda 600 milyon euroya yakın bir maliyet çıkardı.

Tüm bu zorluklara rağmen, Audi ABD’de bir üretim tesisi kurma olasılığını değerlendiriyor. Nihai karar henüz verilmemiş olsa bile, bu yıl içinde açıklanması bekleniyor. Planlanan olası fabrika, hem iç pazar ihtiyaçlarını karşılamak hem de ihracata hizmet etmek üzere tasarlanıyor. Ayrıca, Brüksel’in geçtiğimiz hafta başlattığı yasal süreç, AB otomobil ithalat tarifelerinin yüzde 15’e indirilmesi hedefini taşıyor. Bu adım, Audi’nin ABD’deki rekabet gücünü artırabilir ancak henüz fiiliyata geçmedi.