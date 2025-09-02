Audi, ABD’de Hedef 2 Milyon Araç

ALMAN OTOMOTİV DEVRİ AUDİ, ABD PAZARINA YÖNELİYOR

Alman otomotiv devi Audi, küresel satışlarını artırmak için stratejisini ABD pazarına yönlendiriyor. Volkswagen çatısı altında faaliyet gösteren marka, 2025 yılı için 1,7–1,8 milyon araç hedefliyor ve uzun vadede bu hedefi 2 milyon araca çıkarmayı planlıyor. Bu hedef, Audi için yıllık bir rekor anlamı taşıyor. Son yıllarda yaşanan satış düşüşleri, model lansmanlarındaki gecikmeler ve teknolojik aksaklıklar markayı zor durumda bırakmıştı. CEO Gernot Doellner önderliğinde yeniden yapılanan Audi, stratejisini hızla yeniliyor.

ABD PAZARINA KIRILMA NOKTASI

600 milyon euroyu aşan tarifelerin getirdiği maliyetlere rağmen Audi, ABD pazarındaki büyüme kararlılığını sürdürüyor. Güncel olarak yıllık yaklaşık 200 bin araç satan marka, bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Ancak, ABD’nin uyguladığı ithalat tarifeleri, Audi’ye bu yılın ilk yarısında yaklaşık 600 milyon euroya mal oldu. Bu durum, markanın büyüme hedeflerini etkileyen önemli bir faktör haline geldi.

YENİ FABRİKA PLANI İHRACAT MERKEZİ OLABİLİR

Bu zorluklara rağmen Audi, ABD’de yeni bir üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. Henüz kesin bir karar verilmemiş olsa da, bu yıl içerisinde açıklanması bekleniyor. Olası fabrika, iç pazarın yanı sıra ihracata da hizmet edecek şekilde planlanıyor. Ayrıca, Brüksel’in geçtiğimiz hafta başlattığı yasal süreç, Avrupa Birliği otomobil ithalat tarifelerinin yüzde 15’e indirilmesini hedefliyor. Bu adım, Audi’nin ABD’deki rekabet gücünü artırabilir, ancak şu an için uygulamaya geçilmiş değil.