AÜİD Tarafından İstanbul’da Buluşma Düzenlendi

ULUSLARARASI BULUŞMA HÜSNÜNÜ İFADE EDİYOR

Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği (AÜİD) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası buluşma, bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve kültürel diplomasi konularında önemli mesajların verildiği anlamlı bir etkinlik olma özelliğini taşıyor. Çok sayıda büyükelçi, konsolos, akademisyen ve iş dünyasının seçkin temsilcileri etkinliğe katıldı. Akdeniz coğrafyasının çok yönlü potansiyelinin yeniden gündeme taşındığı bu organizasyonda, ana tema “birlikte üretmek” oldu. Katılımcılar, bölge ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik ve kültürel diplomasi alanlarında güç birliği yapılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. Akdeniz’in yeni nesil vizyonunun temelini atmaya yönelik çeşitli iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlikte barışçıl bir geleceğin ekonomik ve kültürel bağlarla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ONUR PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Etkinlik gecesinin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen plaket töreninde, vizyoner çalışmaları ve katkılarıyla öne çıkan isimlere onur plaketleri verildi. Törenin sonrasında konuklar, bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirmek için sahnede toplu fotoğraf çektirdi. Bu etkinlik, Akdeniz ülkeleri arasında daha derin ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlarken, kültürel yakınlaşma ve karşılıklı anlayışın önemli olduğunu da gözler önüne serdi.

TİCARET DOSTLUKLARI GÜÇLENDİRİR

AÜİD Kurucusu ve Onursal Başkanı Semih Tufan Gülaltay, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Etkinliğin teması, Akdeniz ülkelerinin ticari ve siyasi geleceği ile ilgili bir konferanstır. Konferansa katılan hocalarımızın sunumlarını, diplomat ve iş insanı dostlarımızla birlikte dinleyerek biz de bilgileneceğiz. Amacımız ticareti geliştirmek ve dostluk kapılarını açmak. Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük ve anlamlı olur. Derneğimizin üyelerinden yurt dışında iş yapan arkadaşlarımızı, diplomatik ve ticari olarak, kısmen de finansal olarak destekliyoruz. Yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AKDENİZ’İ TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

Toplantıda konuşan AÜİD Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bayer, “Bizim şu anda Akdeniz ülkeleri olarak yurt dışı temsilciliklerimiz var. Şu anda yedi ülkede fiziki olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bunu öncelikle 25 ülkeye kadar çıkarmak istiyoruz. Buradaki en büyük amacımız, Akdeniz’in tarih boyunca ticaretin merkezi olduğu gerçeğini yeniden canlandırmak. Tekrar biz, Akdeniz ülkeleri olarak, kıyıda yer alan ülkeler olarak, üç kıtayı bir araya bağlayan bu bölgeyi dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Müthiş bir gelecek bizi bekliyor. Ticaret Akdeniz’le başladı; Selçuklular, Osmanlılar döneminde gelişti. Şimdi yeniden burada güçlü bir ivmelenme başladı. Ayrıca mevcut ülkelerimizin dışında ticari potansiyele sahip Afrika ülkelerimiz de var. Bu akşam burada Afrika ülkelerimizin büyükelçisiyle de birlikteyiz. Diplomatik ve siyasi açıdan bu iş birliğini yakalayarak ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.