Auran Kozmetik’in Kurucusu Evlendi

GENÇ GİRİŞİMCİ EVLENDİ

Auran Kozmetik’in kurucusu Abdullah Karataş, Gizem Güngör ile hayatını birleştirdi. Düğün, Kayseri’de bir düğün salonunda yapıldı ve etkinliğe geniş bir katılım oldu.

DAVETLİLER ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

Düğün töreninde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer gibi önemli isimler yer aldı. Çiftin şahitliğini yine Vali Çiçek ve Akmermer gerçekleştirdi. Düğünde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, genç çifte evlilik cüzdanını vererek, onlara bir ömür boyu mutluluk diledi.