Auran Kozmetik’in Kurucusu Evlendi

GENÇ GİRİŞİMCİ EVLENDİ

Auran Kozmetik’in kurucusu Abdullah Karataş, Gizem Güngör ile hayatını birleştirdi. Düğün, Kayseri’de bir düğün salonunda yapıldı ve etkinliğe geniş bir katılım oldu.

DAVETLİLER ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

Düğün töreninde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer gibi önemli isimler yer aldı. Çiftin şahitliğini yine Vali Çiçek ve Akmermer gerçekleştirdi. Düğünde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, genç çifte evlilik cüzdanını vererek, onlara bir ömür boyu mutluluk diledi.

Danimarka Başbakanı İsrail’e Yaptırımlar Arttırmak İstiyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in başbakanının sorun yarattığını ifade ederek, Gazze'deki insani durumu eleştirdi ve yaptırımları artırma niyetini duyurdu.
Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangınına karadan müdahale eden ekipler, tahliye işlemleriyle birlikte yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan yardımcısı konuyu yakından izliyor.

