Aurora Gaming, EWC’de İkinci Oldu

AURORA GAMING’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Aurora Gaming, Suudi Arabistan’da yapılan Espor Dünya Kupası’nda Counter-Strike 2 alanında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Başkent Riyad’da gerçekleştirilen etkinlikte, Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü’den oluşan takım, yarı finalde ev sahibi Team Falcons’u 2-0’lık bir skorla yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştıkları Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile mücadele eden Aurora Gaming, bu önemli maçı 3-0’lık bir sonuçla kaybederek dünya ikincisi unvanını elde etti. Karşılaşmada; ilk oyun 14-16, ikinci oyun 9-13 ve üçüncü oyun 4-13 sonuçlarıyla tamamlandı. Aurora Gaming, bu performansıyla esporda büyük bir başarı sergiledi.