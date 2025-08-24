Haberler

Aurora Gaming, EWC’de İkinci Oldu

AURORA GAMING’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Aurora Gaming, Suudi Arabistan’da yapılan Espor Dünya Kupası’nda Counter-Strike 2 alanında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti. Başkent Riyad’da gerçekleştirilen etkinlikte, Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü’den oluşan takım, yarı finalde ev sahibi Team Falcons’u 2-0’lık bir skorla yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştıkları Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile mücadele eden Aurora Gaming, bu önemli maçı 3-0’lık bir sonuçla kaybederek dünya ikincisi unvanını elde etti. Karşılaşmada; ilk oyun 14-16, ikinci oyun 9-13 ve üçüncü oyun 4-13 sonuçlarıyla tamamlandı. Aurora Gaming, bu performansıyla esporda büyük bir başarı sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

