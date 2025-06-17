Auzef Bütünleme Sınavı Ne Zaman?

BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ BELİBİLDİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı tarihleri, binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve sınav giriş belgeleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu takvimi dikkatle takip etmesi gerekiyor. Peki, 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri kesinleşti mi? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavıyla ilgili tüm merak edilenlerin cevapları.

2025 Bahar Dönemi AUZEF bütünleme sınavı, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam üç oturumda yapılacak. Öğrenciler her dersten 20 soru ile karşılaşacak ve soruları cevaplamak için 30 dakika süre tanınacak. Sınavlar, merkezi sistemle belirlenen yerlerde yüz yüze yapılacak ve sınav binalarına cep telefonları veya elektronik cihazlarla giriş yasak olacak.

AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ancak öğrenciler, sınav merkezi tercihlerini 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 23.59’a kadar yapabilecek. Sınav merkezi tercihleri, AUZEF Sınav Sistemi olan auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulamasından tamamlanabilecek. Öğrencilerin tercihlerini dikkatlice değerlendirmesi, sınav hazırlıkları açısından büyük önem taşıyor.