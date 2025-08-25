Haberler

Av. Ebubekir Elmalı, Boksörlerle Buluştu

AV. EBUBEKİR ELMALI’DAN AMATÖR SPORCULARA DESTEK

Erzurum’da amatör sporculara sağladığı destekle bilinen Av. Ebubekir Elmalı, kentin boksörleri ve antrenörleriyle bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Yemek esnasında yapılan konuşmalarda, spor kulüplerinin antrenörleri, Elmalı’ya sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

SPOR CAMİASININ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Boks camiasının sık sık yalnız bırakıldığına dikkat çeken antrenörler, sporcuların karşılaştığı zorluklar ve ihtiyaçların karşılanması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Katılımcılar, Av. Elmalı’nın hayata geçirdiği farkındalık projelerinin sporculara büyük fayda sağladığını belirtti.

EĞİTİM VE DESTEK SÜRECEK

Erzurum Boks Federasyonu yetkilileri ve Av. Elmalı, amatör spora olan desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Başarılı sporcuların yetişmesi için her türlü imkanı sunmak adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade ettiler.

