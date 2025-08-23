Av. Sevil İlhan’ın Projesi Devam Ediyor

İYİLİK HAREKETİ KÖY OKULLARINA DESTEK OLACAK

Av. Sevil İlhan tarafından başlatılan ve “İyilik Hareketimiz Köy Okullarında” adıyla dikkat çeken proje, 11. okulu yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık bir yıl içinde toplam 11 köy okulunun masa, sıra, perde, döşeme, kırtasiye ve boya ihtiyaçlarını karşılayan projeye Erzurum Ticaret Borsası, Şenkaya Köy Dernekleri Federasyonu ve Şenkaya Turnalı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de dahil oldu. Bu kapsamda 150 öğrencisi olan Akşar Ortaokulu’nun ihtiyaçları da karşılanarak proje büyük bir heyecanla 11. açılışını yapmaya hazırlanıyor.

KÖY OKULLARI İÇİN YENİ VİZYON HAZIRLANIYOR

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren bu projeyle, Erzurum’daki tüm köy okullarına ulaşmak ve köy okullarını tekli masa-sıralar ve özel yapılmış perdelerle yeni bir vizyona kavuşturmak hedefleniyor. Açılış yapılan okullarda, öğrencilerin devlet büyükleriyle bir araya gelerek sohbet etmesi sağlanıyor. Ayrıca yaş pasta ve yiyecek ikramlarıyla öğrenciler için özel günler yaratılıyor. Projenin mimarı Av. Sevil İlhan, projelerinin devam edeceğini ve tüm köy derneklerini bu mutluluğa ortak olmaya davet etti. Her yardımseveri, projeye destek olmaya çağırdı.