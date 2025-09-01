AV SEZONU BAŞLADI

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başladı. 15 Nisan’da sona eren av yasağının ardından “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, genellikle istavritle karşılaştı. Balıkçılar, palamut avı açısından tatmin edici bir başlangıç yapamadı. Sezona istavrit ile başladıklarını ifade eden balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu, “Şu an tezgahlarda istenilen görüntü henüz oluşmadı. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur diye umut ediyoruz. Şu an tezgahları palamut süslemesi gerekirken, beklenen palamut görülmedi sezon istavrit ile başladı” dedi. Hava sıcaklıkları ve iklim değişikliklerinin denizleri etkilediğine dikkat çeken Örseloğlu, “Sezonu erken açmak bu sorunları çözmeyecek. Deniz suyunun soğuması gerekiyor; şu anda sıcaklık 27-28 derece civarında. Bu durum bazı balık türlerini olumsuz etkiliyor. Yine de sezonun bereketli geçmesini temenni ediyoruz. Sezonun ilk günü olmasına rağmen fiyatlar normal seviyede.” şeklinde konuştu.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, sezon açılmasıyla bazı türlerde fiyatların neredeyse yarı yarıya gerilediğini açıkladı. “Sezona bol miktarda istavrit ile başladık. Beklediğimiz gibi palamut çıkmadı. Şu an istavrit ve mezgit bol, ilerleyen zamanlarda inşallah hamsi de gelir” dedi. Fiyatların düşüşüne örnek veren Çoğalmış, “Daha önce 250-300 TL’den sattığımız istavriti bir anda 150-200 TL’ye düştü. Mezgit ise 300-400 TL’den 200 TL’ye geriledi. Barbun da 400-500 TL iken şu anda 200 TL civarında. Yetiştirme balıklarda da fiyat düşüşü var. Palamut çok fazla görünmedi; şu anda çingene palamudu çıkıyor, onun da tanesi 200 TL” ifadelerini kullandı. Çoğalmış, bu sezonun geçen seneye göre biraz durgun başladığını belirtirken, “Geçen yıl palamutla başlamıştık ve üç ay boyunca kesintisiz palamut avlanmıştı; bu sezon ise daha zor geçecek gibi görünüyor” dedi. Hava şartlarına bağlı olarak sezonun ilk gününün normal sayıldığını ifade eden Çoğalmış, “Şu anda istavrit, mezgit ve barbun bolluğu var. Sezon öncesine göre fiyatlar neredeyse yarıya düştü. Örneğin dün 400-500 TL olan sargan, bugün 300 TL’ye geriledi” diye ekledi.