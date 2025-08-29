Av Sezonu İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

DENİZ AVCILIĞI HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

1 Eylül’de başlayacak av sezonuna geri sayım sürerken, balıkçılar bu önemli gün için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. “Vira bismillah” diyerek ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, yıpranmış yerleri onarıp, sağlamlaştırıyor. Teknelerin onarım işlemleri tamamlanıyor, motorlar da dikkatlice kontrol ediliyor. Aceleci davranan balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için çaba gösteriyor.

Hedef BOL BALIK

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, “Geçen sene iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene mevsim normallerin üzerinde bir sıcaklık var. Buna rağmen bu seneki beklentimiz, yeni sezonda bol balık yedirmek” şeklinde konuştu. Çakan, geçen yıl Karadeniz’de palamutların bolca çıktığını, ardından hamsinin eklendiğini belirtti. Ege Bölgesi’nde ise sardalya, hamsi ve istavrit avcılığının yapıldığını ifade eden Çakan, bu yıl da bereketli bir sezon geçireceklerini umuyor.

AÇIK SU AVCILIĞINA HAZIRLIK

Deniz suyu sıcaklığındaki artışa dikkat çeken Çakan, “Ege Denizi’nde su sıcaklığı 28-29 derece. Böyle olunca balıklar açık denize çıkıyor. Teknelerimizde açık su avcılığına uygun. İnşallah güzel sezon olur. 15 Nisan’da biten av sezonundan sonra hazırlıklar başlamıştı. Gemilerin ağları onarıldı. Gemiler onarıldı, radarlar kontrol edildi. Şu an denizden gelen haberlere göre; bol miktarda hamsi ve sardalya olacağının işareti. Halkımıza ucuz balık yedireceğiz” ifadelerini kullandı.

SEZONA HAZIR OLMAK KRİTİK

30 yıllık denizci Bayram Demirtaş (52), “Ağ ve gemi onarımlarımızı yaptık. Hala da sürüyor. Bu çalışmalar önemli. Bu hazırlığı yapmazsak, sezonda eksiklilik çekeriz. Bir arıza durumunda bir gün denize çıkamazsak, maliyet yaratır. Bu nedenle sezona hazır olmak çok önemli. Her zaman olduğu gibi bu sezondan da mutluyuz” şeklinde belirtti. 40 yıllık denizci Akın Sert (60) ise “Balıklar ağlardan düşmesin diye yırtılan ağları onarıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu sezon iyi geçer” diye konuştu.