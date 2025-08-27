Av Yasağı 1 Eylül’de Bitiyor

AV YASAĞININ KALKMASIYLA BALIKÇILAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMAK ÜZERELER

1 Eylül’de sona erecek av yasağı için balıkçılar, denize ağ atabilmek adına geri sayım yapıyor. Bandırma’da başlayacak av sezonu öncesi, balıkçılar ağlarını yenileyerek hazırlıklarını hızlandırıyor. S.S. Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turhan Çavdar, yaptığı açıklamada, hazırlıkların devam ettiğini vurgulayarak sabırsızlıkla av yasağının kalkmasını beklediklerini söyledi.

YENİ SEZONA UMUTLA GİRİYORLAR

Çavdar, “Geçtiğimiz sezon zarar gören ağlarımızın onarımlarını yapıyoruz. Bu yıl denizlerimiz verimli görünüyor. 1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ diyerek yeni sezona başlayacağız. Bu sezon tüm balıkçılarımıza bol ve bereketli kazançlar nasip olsun” şeklinde konuştu. Sezon öncesindeki bakım ve onarım çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini aktaran Çavdar, bölgedeki müsilaj nedeniyle geçmişte lüfer ve çinakop türlerinin neredeyse yok olduğunu hatırlatarak, “Ancak şu anda denizlerimizde istavrit, sardalye ve hamsi bolluğu gözlemleniyor. Palamut ise bu sene sınırlı; genellikle 3-4 senede bir bolluk görülüyor. Bu sezondan beklentimiz çinakop, lüfer, kolyoz, sardalye, istavrit ve hamsi türlerinde artış” ifadelerini kullandı.

BALIKÇILAR 1 EYLÜL’DE YENİ SEZONA GİRİYOR

Balıkçılar, ağ tamirlerini ve gemi bakımlarını tamamladıktan sonra 1 Eylül’de yeni sezonu açarak av faaliyetlerine başlayacak. Bu gelişme, bölge balıkçılığı için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.