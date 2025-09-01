Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar Başladı

AV YASAĞININ SONA ERMESİ İLE BALIKÇILAR YENİDEN FAALİYETTE

Av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar aylar sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açıldı. Yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibarıyla avlanmaya başlandı. 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle İstanbul’da balıkçılar avlanma faaliyetlerinde hız kazandı. Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. Balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle birlikte yoğun bir kalabalık oluştu.

BALIKÇILARDAN YENİ SEZON YORUMLARI

Bu sezon için ortalama bir yoğunluk beklediklerini ifade eden balıkçı Gökhan Yıldız, “Birinci gün biraz kısıtlı olur ama yarın biraz daha bol olur. Bu sene balıkçılık ortalama görünüyor. Çok yoğun görünmüyor. Şu anda tahminler öyle. Ufak balıklar ilk etapta daha çok olur. Palamut bu sene çok yoğun olmaz. Orta seviye olur. Genelde torik olur. Palamutu bu sene Ege’den bekliyoruz. Ufak balık zaten her yıl oluyor. Sardalya, istavrit, mezgit, hamsi. Bunlar zaten denizin yemleri. Her yıl belli aralıklarla oluyor” diyerek, av sezonuyla ilgili görüşlerini paylaştı.