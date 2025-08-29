Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar Hazır

BALIKÇILARIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki balıkçılar, av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle birlikte “Vira bismillah” diyerek Karadeniz’e açılmayı bekliyor. Tekne ve ağ bakımlarını tamamlayan balıkçılar, hava şartlarının uygun olması halinde belirtilen tarihte denize açılacak. Bu yıl palamuttan umudunu kesen balıkçılar, ağlarını hamsi avı için hazır hale getirdi.

SEZON HEYECANI BAŞLIYOR

Denizlerdeki av yasağı nisan ayında başlayıp şimdi sona ererken, balıkçı tekneleri yeni av sezonuna hazırlık yaparak hareketli günler geçiriyor. Karasu’daki balıkçılar, Sakarya Nehri’nde demirleyerek büyük tekneleriyle Karadeniz’e çıkabilme umuduyla 1 Eylül’ü bekliyor.

PALAMUT AZ, BUTUN HAMSİYE YÖNELDİLER

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, “Büyük teknelerimiz için balıkçılık sezonu, 1 Eylül itibariyle başlayacak ve ‘Vira bismillah’ diyeceğiz. Bu sene palamut kendini pek göstermedi. Batı Karadeniz bölgemizde palamut yokken, Doğu Karadeniz’de çok az miktarda görüldü. Hamsi ise çok erken kendini gösterdi. 15 Ağustos itibariyle 12 metre altındaki tekneler sezonu açtı, ancak biz büyük teknelerle sezona başlayamıyoruz. Sakarya Nehri ağzındaki dalga ve rüzgar, teknelerimizin Karadeniz’e çıkmasını engelliyor. Nehir ağzındaki su derinliği 1,5-2 metre seviyesinde, bu da giriş çıkışta sorun yaratıyor. Karasu’da balıkçı barınağı olmadığı sürece 300-350 teknemiz olumsuz hava şartlarından dolayı denize açılamayacak. Diğer şehirlerde barınaklar varken, yalnızca Sakarya’da barınak bulunmuyor. Hamsi bolluğu görünse de sezon, çinekop ve istavrit ağırlıklı geçecek,” şeklinde açıklama yaptı.

HAMSİ AĞLARINA YÖNLENDİLER

Bölge balıkçılarından Ayhan İnce, hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Palamut görülmediği için hamsi ağlarına yöneldik. Ağ bakımlarını yaptık. Bitirdiğimiz zaman 1 Eylül’de denize açılacağız,” dedi.

– SAKARYA