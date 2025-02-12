Ava Gidip Kayboldu, Arama Çalışmaları Sürüyor

KAYBOLAN ÇOBANIN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Keçiborlu ilçesinin Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek, pazartesi akşamı av tüfeğini alarak ailesine ava gideceğini söyleyip evden çıktı. Aksüzek’le iletişim kuramayan ailesi, dün sabah kayıp ihbarında bulundu. Durum üzerine jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Arama sürecinde Aydın’dan gelen jandarmaya ait insansız hava aracı da destek verdi. Çalışmalar kapsamında termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

VALİ, ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Kemal Aksüzek için arama faaliyetleri bu sabah da aralıksız sürdü. Isparta Valisi Abdullah Erin, çalışmaları yakından takip etti. Vali Erin, “Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, orman işletme müdürlüğü, avcılar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte devam ediyor. Arama sürecinde insansız hava araçları, dronlar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar kullanılıyor. Tek dileğimiz ve duamız, evladımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır” diye konuştu.