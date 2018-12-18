Avakadonun faydaları saymakla bitmiyor

Araştırmalara göre avokado besin değeri yüksek bir meyvedir. Bu meyvenin öcelikle nasıl bir meyve olduğunu nasıl yenildiğini ve nasıl kesildiğini bilmek gerek. Elbette bunun yani sıra bilinen birçok faydasını da sizlerle paylaşalım.

Avokado tropikal bölgelerde yetişen büyük çekirdekli yeşil kabuklu bir meyvedir. Karbonhidrat konusunda düşük fakat yağ oranı yüksek olduğundan size doygunlunluk hissini verir ve bu nedenle de doyum ve çok sağlıklı bir besindir.

Eskiden avokado sadece yurt dışında çok yaygın olmakla birlikte son zamanlarda ülkemizde neredeyse her marketin raflarında bulabileceğiniz bir meyvedir.

Avokadoyu nasıl seçmek gerekir. Çoğu insan avokado seçerken zorlanır. Kolay ve lezzetli bir avokado seçmek için bu bilgiyi muhakkak bilmeniz gerekmektedir.

• Avokado eğer sert ise daha olgunlaşmamış demektir. Tadı acı olacaktır. Yumuşak ve olgunlaşmış bir avokado nun tadı çok lezizdir. Marketten olgunlaşmamış olan bir avokado nun evde olgunlaşıp lezzetlenmesi “3 ile 7” gün sürmektedir.

Avokadonun besin değeri ise %73 su, %15 yağ ve %8,5 karbonhidrattan ve %2 proteinden oluşmaktadır. Bir avokadonun yarışı yaklaşık olarak 70gr olmakla birlikte içerisinde toplam 109 kalori içerir. Yani günlük yiyeceğiniz yarım bir avokado almanız gereken bütün vitamin ihtiyaçlarınızı gidermektedir. Peki, avokado hangi vitaminleri içermektedir? Avokadonun içinde barındırdığı vitaminler şunlardır: K vitamini, Folik Asit, C vitamini, Potasyum, Vitamin B5, Vitamin B6 ve E vitamini.

Peki, avokadonun faydaları neler?

Insanların yanlış bildiği bilgilerden biri avokado nun yağ oranı yüksek olduğu için diyet sırasından yüksek kalori çereceği için diyet yaparken kullanılmaktan kaçınılması gerektiği düşüncesidir. Oysaki bu bilgi yanlıştır. Avokado yağ oranı yüksek olduğu için doygunluk hissi verdiği için daha az acıkırsınız ve daha az yemek yemek gereği duyarsınız. Yanı diyete engel olmaz tam tersi kilo vermenize yardımcı olur. Bunula birlikte düşük karbonhidrat oranına ve yüksek lif oranına sahip olduğu için kan şekerinizi de düzenlenecektir sinirim konusunda yardımcı olacak ve bağırsak sisteminizi güçlendirecektir.

Avokado K vitamini yani kemik sağlığı için önemli olan bir vitamin içerir. Gün içerisinde yiyeceğiniz yarım avokado, günlük kalsiyum ihtiyacının % 25 ini karşılayacak ve fazlalıkları idrar yoluyla atıp kemik sağlığınızı destekleyecektir.

Vücudun potasyum eksiğini çoğunlukla muz ile karşılarız. Fakat avokadonun potasyum değeri muzdan yüksektir. Muz ve diğer meyvelere oranla şeker oranı daha düşüktür, sindirilebilir karbonhidrat oranına sahiptir.

Yapılan araştırmalara göre avokado kalp hastalıklarına da iyi gelmektedir. Kolesterolü, tansiyonu ve trigliserid oranını dengeler, kalp sağlığınızı korur.

Avokado besinlerde ki antioksidanları da absorbe eder ve ileriki yaşlarda göz hastalıklarını önlemekte size yardımcı olur. Yanı göz sağlığınızı için de avokado tüketmeniz önerilmektedir.

Bunun yanı sıra ruh halinizde ki değişimler de avokadonun içermiş oldu B vitamini ile dengelenebilir. Vücutta bulunanan fazla homosistein yani uyku hormonunun fazla salgılanmasını önler ve gece daha rahat bir uyku uyumanızı sağlar. Yani bu demek oluyor ki avokado fazla salgılanan hormonları durdurur ve bununla birlikte depresyona girme ihtimalinizi azaltır.

Avokado diğer meyvelere göre yağ oranı yüksek bir meyvedir. Içermiş olduğu yağ asitleri ise zeytinyağında bulunan ana bileşeni olarak da görülür. Bu asitler iltihapları azaltmakta ve kanser olasılığı etkisini de büyük bir ölçüde azaltmaktadır. Bu yağlar Omega-3, Omega-6 ve asit içerdiği için sağlıklı yağlardır. Daha önce söylediğimiz gibi bu yağlar sağlıklı olduğu için kalp hastalıklarına ve diyabet hastalıklarında koruyucu rolünü üstlenir.

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