Avalanche Yükseldi, TRX ve PI Değer Kaybetti

BİRÇOK ALTCOİN’DE KAYDA DEĞER YÜKSELİŞLER GÖZLEMLENİYOR

Son günlerde birçok altcoin, Bitcoin’in kazançlarını geride bırakarak dikkat çeken yükselişler kaydediyor. Büyük piyasa değerine sahip kripto paralar arasında en fazla değer kazanan Avalanche oldu; yüzde 11’lik bir artışla fiyatı 21 doların üzerine çıktı. Ardından sırasıyla LINK, SOL, HBAR ve SUI takip ediyor. Ancak aynı başarıyı TRX ve PI token için söylemek pek mümkün olmuyor. Bu iki token, önemli kayıplar yaşadı. TRX, yüzde 4,5 oranında değer kaybederken, PI yüzde 6 düşüş gösterdi.

PI TOKEN İÇİN ENDİŞELER ARTIYOR

Özellikle Pi Network’ün token’ı PI için durum son derece endişe verici. Zira PI, son bir hafta içerisinde değerinin yüzde 30’unu kaybetmiş durumda. 26 Şubat’ta ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 70’lik bir düşüş yaşadı. Bugünkü fiyat düşüşü ise, yakın zamanda duyurulan ve protokolün şeffaflığını artırması beklenen ortaklık anlaşmasına rağmen gerçekleşti.

Pİ NETWORK’TE OLUMSUZ GELİŞMELER

Bununla birlikte, piyasada trendin tersine dönebilmesine işaret eden iki olumlu gelişme de gözlemleniyor. Ancak Pi Network’ün resmi sosyal medya hesabı Pi News tarafından yapılan son açıklamalar, yatırımcılar için endişe verici bazı verileri ortaya koyuyor. Pazar günü yayımlanan gönderide, merkezi borsalara yatırılan PI token miktarının rekor seviyeye ulaşarak 330 milyon coin’e yükseldiği bildirildi. Bu denli yüksek miktarda token’ın borsalara aktarılması, genellikle ilgili varlığın kısa vadede düşüş yaşayabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor, çünkü bu durum, piyasada ani bir satış baskısı oluşturabilir.

GÜVEN DUYULAN GELECEK UMUDU

Tüm bu gelişmelere rağmen, Pi Network ekibi geleceğe yönelik iyimser tavrını koruyor. Ekibin paylaştığı ifadeler arasında: “Belki de Pi ekosisteminin inşasına katılarak PI’nin fiyatı yeni bir zirveye ulaşacaktır.” sözleri dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcılar için umut verici bir mesaj niteliği taşıyor.