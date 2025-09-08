Avam Kamarası’nda Gizli Telefon Bulundu

İNGİLTERE PARLAMENTOSU’NDA YAŞANAN İLGİNÇ OLAY

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda gerçekleşen sıradışı bir durum, ülke gündeminde önemli bir yer edindi. Avam Kamarası’nda yürütülen rutin güvenlik taramaları esnasında gizlice yerleştirilmiş bir cep telefonunun keşfi, bir skandalın habercisi oldu. Bu cihazın amacı, oturumlar süresince yüksek sesle cinsel içerikli sesler çalarak toplantıyı sabote etmek olarak belirlendi. Metropolitan Polisi, 3 Eylül Çarşamba sabahı saat 10.25 civarında ön sıralarda bulunan bir masanın altına çift taraflı bantla yapıştırılmış halde bulduğu cep telefonunun zamanla yerinden düşmesiyle fark edildi. Güvenlik görevlileri cihazı çıkardıktan sonra, içinden yüksek sesle müstehcen içeriklerin yayıldığı anlaşıldı.

TURİST ZİYARETLERİ ASKIDA

Sky News’in aktardığına göre, bu olayın hemen ardından Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’na yönelik turist ziyaretleri geçici bir süreliğine askıya alındı. Parlamento kaynakları, ilk bakışta bir ‘şaka’ gibi görünen bu durumun aslında parlamentonun güvenlik protokollerinde ciddi bir zafiyet olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE YENİ KONTROLLER

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü Nigel Farage, olayla ilgili yaptığı açıklamada güvenliğin her zaman öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Farage, açıklamasında, “Parlamento halka açık bir binadır ve her hafta binlerce ziyaretçi kabul edilmektedir. Güvenliği sağlamak için sıkı kontroller yapılmakta ve rutin aramalar gerçekleştirilmektedir. 3 Eylül’de Avam Kamarası’ndan bir cep telefonu çıkarılmıştır. Bu da mevcut güvenlik önlemlerimizin etkinliğini göstermektedir,” dedi.

ÖNCEKİ OLAYLARLA BAĞLANTILI

Bu tarz cinsel içerikli seslerle yapılan provokasyonların daha önce çeşitli spor etkinliklerinde de gündeme geldiği biliniyor. 2023’te Liverpool – Wolverhampton FA Cup karşılaşması ve EURO 2024 kura çekimi sırasında benzer şakaların yapıldığı kaydedildi. Ancak bu sefer hedefin doğrudan ülkenin yasama organı olması ve “Başbakan’a Sorular” gibi çok önemli bir oturumun yaşanması, bu durumu daha ciddi bir güvenlik problemi olarak değerlendirilmesine neden oldu.