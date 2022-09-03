Karadeniz ekibi Trabzonspor’u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, geçiş döneminde olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Takımın yüzde 70’i geçen sene olmayan oyuncular.” dedi.

rabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Dorukhan için şimdi hastaneye geçeceğim”

“Dorukhan için şimdi hastaneye geçeceğim. Bağla ilgili bir şey olabilir ama ne olduğunu bilmiyoruz, 1 saat içinde net bir bilgi sahibi olabiliriz.”

“Bence kazanmak önemli”

“İlk 12-13 dakikalık oyunu 60-70 dakikaya çıkarmamız lazım. 11 kişinin 7 tanesi değişik oyuncu. Çocuklar buna cevap veriyorlar, kazanma arzuları var. Sakatlıklar oluyor, yeni gelenler var. Bence kazanmak önemli. Rakibe başarılar diliyorum.”

“Bir geçiş dönemi yaşıyoruz”

“Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Hem oyun hem de oyuncular açısından. Bugün takımın yüzde 70’i geçen sene olmayan oyuncular. Geçiş dönemini daha iyi ve dominant oyuna çevireceğimizi düşünüyorum ”

Recep Uçar’a övgü

“Türk futboluna Recep Uçar gibi teknik adamlar ciddi katkı sağlayacak. Elindeki imkanlarla harika işler yapıyorlar.”

“Abdülkadir’in gitme gibi bir durumu yok”

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür’ün transfer olma durumunun olmadığını belirtti.

Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor’un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, “Abdülkadir’in gitme gibi bir durumu yok. Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok. Şampiyonlar Ligi’ni istedik, sonuna kadar zorladık ama kolay değil. Avrupa Ligi gibi bir fırsat var önümüzde. Avrupa Ligi’nde fırsat var. Hissediyorum, istiyorum. Gruptan çıktıktan sonraki yol haritasına bakmak lazım. Bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hedef önce gruptan çıkmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Trezeguet’nin çok iştahlı ama bir o kadar da duygusal bir isim olduğunu aktaran Avcı, takımdan ayrılan Andreas Cornelius için ise “Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir lord gibi. ‘Futbol hayatımın en verimli dönemini geçirdim.’ dedi. Verdiğimizden fazlasını getirdi, çok verim aldık. Oyuncu bu değişimi istiyorsa izin vermek lazım.” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun her basamağında çalıştığını hatırlatan Avcı, Rezerv Lig’e ilişkin şunları kaydetti:

“Rezerv Lig’e karşı değilim. Bunun Türkiye’deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunun olamayacağını söyledim. 4. haftada dönülmesi de şans. Sancıları olacaktı. Bir oyuncunun gelişimi antrenman sahasında maç oynayarak olmaz, oyuncu rekabet ortamında değişir. Yanlıştan dönüldüğü için tebrik etmek lazım.”