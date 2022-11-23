Avcı: Daha iyisini yapabilmeliyiz

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının daha iyi hale gelmesi için yapılacakları sıraladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lige verilen dünya kupası arasında Trabzonspor, Antalya kampı öncesi mevcut oyuncu kadrosuyla hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor.

28 Kasım’a kadar Trabzon’da çalışacak olan bordo-mavililer 29 Kasım-9 Aralık tarihlerinde ise Antalya’ya giderek kamp yapacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig devam ederken, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı yeniden toparlanma adına bir fırsat olarak işaret etmişti.