Avcı: Tatsız tuzsuz bir oyun vardı

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı “İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde” dedi.

Abdullah Avcı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Tatsız, tuzsuz oyun vardı”

“İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum.”

“Değerlendirmeyi yapacağız”

“22 maçı geride bıraktık, inişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. Değerlendirmeyi yapacağız, ona göre bir planlama yapmamız gerekiyor.”

“Çok iyiyiz veya çok kötüyüz diyemiyorum”

“Çok iyiyiz veya çok kötüyüz diyemiyorum. Daha iyisini yapma potansiyelimiz var.”

“Dünya Kupası’ndan umarım herkes keyif alır”

“2 oyuncu Dünya Kupası’na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası’ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası’nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız.”

“Ankaragücü taraftarı senelerdir taraftar kültürünü çok etkin bir şekilde kullanıyor”

“Her zaman ve her yerde takımlarını destekliyorlar. Ankaragücü taraftarına da parantez açmak lazım. Onlar da senelerdir taraftar kültürünü çok etkin bir şekilde kullanıyor. Onları tebrik etmek lazım”

“Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış vardır”

“Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış vardır. Bugün Trabzonspor ligde yarışacaktır. 13. hafta bazı takımlar dalgalanır. Bizi şöyle tarif edeyim: İyi miyiz? Değiliz. Kötü müyüz? O da değil. Böyle arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebiliriz konusunda fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak tüm çalışmalarını oyun-oyuncu üzerinden yapacağız.”

“Her yarışın içinde olacağız”

“Dünya Kupası’na gidenler var. Bu süreci Trabzon-Antalya kamp sürecini çalışarak en iyi şekilde geçirip tekrar Trabzonspor yarışacaktır. Avrupa kupasında varız. Türkiye Kupası başlayacak. Ligdeyiz. Her yarışın içinde olacağız. Bunun için sabırlı ve her zaman daha iyisin yaparak var olan kalitemizi daha iyi yansıtmaya çalışacağız”

“Çok oyuncuya ihtiyacımız yok”

“Üç oyuncum sezon başı oynayan banko oyuncum. Edin Visca, Bruno Perez ve Dorukhan devreye kadar bizimle değil. Hatta Dorukhan sezonu kapattı. Bunlar bizim 11’imizde oynayan üç oyuncumuz. Bruno ve Visca bizim için yeni bir transfer olarak arada bizim takımımıza katılıp kalitemizi daha yukarı çekecekti. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Aslında oyunu daha iyi nasıl yapabiliriz konusunu takımımız bütçesine göre, yabancı sayısına göre değerlendirmesini yapacağız”