Avcılar’da 17 Ağustos Anma Yürüyüşü Yapıldı

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Marmara Bölgesi’nde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminde Avcılar’da hayatını kaybeden 146 kişi unutulmadı. Anma etkinliği, Marmara Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde saat 02.30’da başladı. Anma yürüyüşüne Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can, meclis üyeleri, arama kurtarma gönüllüleri ve birçok vatandaş katıldı. Meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, “Güçlendirilmiş Avcılar, Güvenli Yarınlar! Depremi unutma” yazılı pankart taşındı ve etkinlik, Deprem Anıtı’na kadar sürdü.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Etkinlikte bir konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can, 26 yıl önceki Marmara Depremi ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini sürekli gündeme getirdiğini belirtti. Can, “Avcılar hiç olmadığı kadar yenileniyor. Depreme karşı tedbirimizi alıyoruz. Afet anında birlik ve beraberlik içerisinde bir toplum olduk. Bu bizim övünebileceğimiz bir özellik” dedi. Ayrıca, “Deprem ülkesiyiz ancak ölümü beklemek yerine tedbirimizi alabiliriz. Avcılar, kentsel dönüşüm konusunda bir adım attı. Sırada, afete karşı bilinçli birey olmak ve afet anında nasıl davranacağımızı öğrenmek var” ifadelerini kullandı.

KENT KONSEYİ BAŞKANI’NDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ise, “Depremlerde ölmek istemiyoruz. Bütün yetkililerimizden bu konuda gereken adımları atmasını istiyoruz” dedi. Yürüyüş, saat 03.02’yi gösterdiğinde depremde yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla sona erdi. Ardından, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.