Avcılar’da Aile Cinayeti ve İntihar

AVCILAR’DA KORKUNÇ OLAY

Avcılar’da, eşi ve üç çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar eden şahsın ve ailesinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 13.22’de Denizköşkler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm sebebiyle 1.5 milyon TL borçlanan Velican Alıcı (38), ödemelerini yapamadı. Yaşadığı bunalım sonucunda cinnet geçiren Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve çocukları R.E.A. (12), R.A. (7), K.A. (6) ile birlikte trajik bir son yaşadı.

POLİS OLAY YERİNE MÜDAHALE ETTİ

Aileden haber alamayan yakınları, eve gelerek durumu kontrol etmek istedi. Kapıyı açan kimseyi bulamayınca polise haber verdiler. Kapının çilingir yardımıyla açılması üzerine eve giren polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, Adam’ın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. Aile üyelerinin gözyaşları içinde kaldığı olay yerinde, incelemeleri yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri ve savcı da bulundu.

SUÇ KAYDI BELİRLENDİ

Polis tarafından yapılan incelemede, Velican Alıcı’nın daha önce dört ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayın detayları, kamuoyunu derinden etkileyen trajik bir tablo ortaya koydu. Bu durum, aile bireylerinin yaşadığı sıkıntılar ve yaşanan bu tür olayların önlenmesi gereken bir konu olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.