Avcılar’da Aile Faciası: 3 Ölü

AVCILAR’DA TRAJİK OLAY

İstanbul Avcılar’da, eski eşini, kayınvalidesini ve eski baldızını vuran bir adamın intiharıyla sonuçlanan olayda, 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan eski eşinin kız kardeşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldiği bildiriliyor.

İLK TARTIŞMA VE SONU

Haydar Duran isimli şahsın, eski eşi Damla B.’nin evine girmesiyle başlayan olayda, bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, eski eşi Damla Bakiler’i, kardeşi Selin B. ve annesi Nazan Deniz’i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Haydar Duran ile Damla Bakiler ve annesi Nazan Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Selin B. ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın yaşandığı bölgedeki polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Çiftin bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenilirken, emniyet güçlerinin konuya ilişkin çalışmaları devam ediyor.