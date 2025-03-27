Avcılar’da Aile İçi Şiddet Olayı

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde meydana gelen aile katliamının detayları netlik kazandı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna ulaştı. Bir şahıs, boşandığı eski eşini ve eski kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti. Ayrıca, eski baldızına ve eski eşinin anneannesine silahla ateş açarak yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak’ta gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

İddialara göre, taksi şoförü Haydar Duran, ayrıldığı eski eşinin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Duran, eski eşi Damla Bakiler, kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler ve baldızı Selin Bakiler’e silahla ateş açtı. Daha sonra, 1 yaşındaki kızını almak için bir yakınına ulaştı. Ancak yakını, durumu polise bildirerek ihbarda bulundu. Polis eve yaklaşmaya çalışırken Duran, çağırdığı akrabasıyla küçük kızı teslim etti. Ardından Duran, aynı silahı kullanarak intihar etti.

Polisin Olay Yeri İncelemesi

Eve giren polis, Haydar Duran ile Damla Bakiler, Nazan Deniz Bakiler ve Selin Bakiler’i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Duran, Damla Bakiler ve Nazan Deniz Bakiler’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı durumda olan Selin Bakiler ise hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Çiftin bir kız çocuğu olduğu bilgisi edinildi. Yapılan incelemelerin ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, cenaze aracına yüklenerek Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Selin Bakiler’in hastanede tedavisi devam ediyor.