Avcılar’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ANINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Avcılar’da alkollü olduğu söylenen bir sürücü, önce bir duvara çarptı, ardından ise bir tekel bayisine daldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrasında kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, o anları saniye saniye kaydetti. Kaza, gece 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj Yolu Sokak’ta meydana geldi.

SÜRECI VE KAÇIŞ ANI

17 NB 092 plakalı otomobilin sürücüsü, alkollü bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir duvara çarptı ve ardından sokak üzerindeki tekel bayisine daldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından takip edilerek yakalandı. Olay, işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldığı ve kaçış anları belgelendi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, olayda sürücüyü gözaltına aldı. Yaşanan bu kazada herhangi bir ölüm ya da yaralanma olmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.

MOTOSİKLETLE TAKİP ANLARI

Kazanın ardından kaçan sürücüyü takip eden motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Üzgün, Seri İstiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası taraftarlara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Sungurlu’da Atık Plastik Yüklü Tır Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, atık plastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın, tırın lastiklerinden başlayarak tüm dorsayı sardı ve yolu kapattı.

