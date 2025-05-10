Avcılar’da Araç Satışı Tartışması Ölümle Sonuçlandı

AVCILAR’DA TARTIŞMA KAVGADEĞİŞİYOR

Avcılar’da bir araç alım-satımı sırasında meydana gelen tartışmada Resul Tire (40) silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Mahallesi’nde dün akşam saat 22.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Avcılar’da yaşayan Resul Tire ile bir kişi arasında araç alım-satımı konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Tartışma, karşı tarafın da katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Kavga esnasında, Resul Tire ile mücadele edenlerden biri belinden silahını çıkararak 4 el ateş etti ve arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Olayı gözlemleyen vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri geldiğinde, kanlar içinde yatan Tire’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.