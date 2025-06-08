Avcılar’da Bina Kısmen Çöktü

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE ÇÖKEN BİNA

Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanılan 6 katlı bir bina, gece saatlerinde kendiliğinden kısmi çökme yaşadı. Bu durum sonrası, çevresindeki iki bina boşaltıldı ve sokakta güvenlik önlemleri alındı. Olay, Avcılar ilçesinde bulunan Cihangir Mahallesi Düz Sokak’ta meydana geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İddialara göre, yıkım sürecine giren binada gece saatlerinde kısmi çökme gerçekleşti. Bu gelişme üzerine çevresindeki diğer binaların sakinleri güvenlik amacıyla boşaltıldı. Beton döküntülerinin devam ettiği binanın çökme riski sürüyor ve bu nedenle sokakta ek güvenlik tedbirleri uygulandı.