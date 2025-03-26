Avcılar’da Çifte Cinayet ve İntihar

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Avcılar’da, eski eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren şahıs intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Haydar Duran isimli kişi, eski eşi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evine geldi.

TARTIŞMAYLA BAŞLAYAN DRAMA

Duran, bilinmeyen bir nedenden dolayı eski eşi Damla B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, eski eşi Damla Bakiler, kız kardeşi Selin B. ve iki kız kardeşin annesi Nazan Deniz’i silahla vurduktan sonra kendi hayatına son verdi. Olay sonrası yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

CAN KAYIPLARI VE AĞIR YARALILAR

Sağlık ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri incelemede, Haydar Duran ile eski eşi Damla Bakiler ve Bakiler’in annesi Nazan Deniz’in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Selin B. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Çiftin bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.