Avcılar’da Cinnet Getiren Adam Ailesini Öldürdü

AVCILAR’DA TRAGİK OLAY

Avcılar’da bir adamın cinnet geçirerek, eşi ve üç çocuğunu silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olay sonrası silahı kendi kafasına dayayarak intihar eden şahıs, ailesini kaybetmenin getirdiği acıyla sonuna geldi. Aile bireylerinin yakınları, yaşanan olay karşısında gözyaşlarına boğuldu.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 13.22 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi 35 yaşındaki Fikriye Alıcı ve çocukları R.E.A. (12), R.A. (7) ve K.C.A. (6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından intihar eden şahıs, ailesini kaybederek büyük bir trajediye imza attı.

AİLE YAKINLARININ TEPKİSİ

Aile yakınları, akrabalarından haber alamayınca olay yerine geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olay, aile yakınları üzerinde derin bir etki bıraktı.