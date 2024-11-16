Avcılar’da Çöken Bina Yıkılacak!

DENİZKÖŞKLER MAHALLESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Denizköşkler Mahallesi’nde yer alan 30 yıllık 6 katlı bina, yapısal sorunlar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında yer alması için yasal süreç başlattı. Bina sakinleri, yapılan incelemelerde ortaya çıkan düşük beton ve demir kalitesine dayanarak evlerini boşaltmak zorunda kaldı ve geçici olarak başka konutlara taşındı.

BOŞALTILAN BİNADA GÜVENLİK SORUNLARI YAŞANIYOR

Boş kalan binanın, evsizler ve madde bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandığı iddia ediliyor. Mahalle sakinleri, binanın içinde zaman zaman ateş yakıldığını belirterek güvenlik kaygılarını dile getiriyor. Yaklaşık 10 gün önce, binanın bir yan balkonunun kendiliğinden çökmesi ile durum daha da tehlikeli bir hal aldı. Şans eseri bu olayda hiçbir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BELEDİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ihbar edilmesinin ardından Avcılar Belediyesi ekipleri, binada incelemelerde bulundu ve güvenlik önlemleri alarak binanın önüne bariyerler yerleştirdi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, binanın önümüzdeki hafta yıkılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri, “Bir an önce buraların yıkılıp düzeltilmesini istiyoruz” diyerek sürecin hızlanmasını talep ediyor.