Avcılar’da Çorap Atölyesindeki Yangın

AVCILAR’DA YANGIN MEYDANA GELDİ

Avcılar’da bir çorap atölyesinde yangın, kumaş ve ipliklerin alev almasıyla büyüdü. Atölye, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye müdahalesi, yangının daha fazla yayılmasını önledi. Yangın, 03.30 sıralarında Avcılar’da Yeşilkent Mahallesi G642 Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Dört katlı binanın giriş katında bulunan çorap üretim atölyesinde bir yangın başladı ve iplikler alev alarak hızla yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine yapılan ihbar üzerine, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Atölyeyi saran alevler, dört katlı binaya kısmen yayıldı ve yoğun duman sokakta geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık bir saat süren bir müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına alarak binaya daha fazla zarar vermeden söndürdü. Evin karşısındaki elektrik direğindeki elektrik akımı, güvenlik amacıyla kesildi.

YANGINDAN CAN KAYBI YOK

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışmalarına başladı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yapılan müdahaleyle birlikte atölye tamamen kullanılamaz hale geldi ve bulunduğu bina kısmen hasar gördü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler, olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

