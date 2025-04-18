Avcılar’da Dört Katlı Binada Yangın

YANGIN ÇIKTIĞI DAKİKA İTFAİYE MÜDAHALESİ

Avcılar’da kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan dört katlı binanın giriş katında saat 12.00 civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangınla birlikte binanın içi hızla dumanla kaplandı. Olayı gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Yangın sırasında binanın üçüncü katında mahsur kalan bir söküm işçisi, itfaiye ekibinin sepetli merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, hızlı bir şekilde kurtarılırken, yangının çıkış noktası olan binaya Avcılar’ın yanı sıra Küçükçekmece İtfaiyesi de müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı.

BOŞALTILAN BİNE GİRİŞLER OLDUĞU İDDİASI

Yangınla ilgili olarak binanın iki dairesinin bulunduğunu belirten bir kişi, kentsel dönüşüm süreci nedeniyle evlerini boşalttıklarını ve binaya bağımlıların girdiğini ileri sürdü. Bu durum, olayın daha da ciddiyet kazanmasına neden olabiliyor.