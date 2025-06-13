Avcılar’da Düğün Yangını İtfaiye Söndürdü

YANGININ NEDENİ SIGARA İZMARETİ
Avcılar’da meydana gelen yangın, düğün sırasında atılan sigara izmaritleri nedeniyle başladı. Yangın, saat 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak’ta bulunan bir sitenin bahçesinde çıktı. İddialara göre, düğüne katılanlar ağaçlık alana attıkları sigara izmaritleri nedeniyle otluk alan ateşe veriyor.
İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
Alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa bir süre içinde yangını söndürüyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması büyük önem taşıyor.