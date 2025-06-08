Avcılar’da Gece Kısmi Çökme Meydana Geldi

KISMI ÇÖKME OLAYI

Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımına başlanmış olan 6 katlı bir binada, gece saatlerinde kendiliğinden kısmi çökme gerçekleşti. Bu durum sonrasında, yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle çevredeki apartmanlar boşaltıldı ve sokakta güvenlik önlemleri alındı. Olay, Avcılar ilçesinin Cihangir Mahallesi Düz Sokak’ta meydana geldi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

İddialara göre, daha önce kentsel dönüşüm çalışmaları dahilinde yıkımına başlanan 6 katlı binada, gece saatlerinde kısmi çökme oluştu. Bu çökme sonucu, çevresindeki binaların boşaltılması kaçınılmaz oldu ve betonların dökülmeye devam ettiği binanın çökme riskinin sürdüğü bilgisi verildi. Ayrıca, sokakta güvenlik önlemleri artırıldı.